Homem que matou a madrasta é indiciado por homicídio qualificado

Talise Freitas

O delegado Rafael Iasco, de Içara, já encerrou o inquérito policial acerca de uma tragédia familiar ocorrida na noite de 12 de junho, no Bairro Raichaski, no município.

Jhonata Duarte Bitencourt, de 30 anos, foi indiciado por homicídio qualificado, por motivo fútil, pela morte da madrasta, Adriana Machado Bitencourt, de 43 anos. Já o filho da vítima, de 21 anos, que partiu para cima do autor do assassinato desferindo facadas, foi indiciado por tentativa de homicídio.

"A documentação já foi encaminhada ao Fórum. Faltam ainda algumas diligências, que, assim que forem concluídas, logo serão também encaminhadas", diz o delegado.

O inquérito policial irá então para análise do Ministério Público (MP), para oferecimento, ou não, de denúncia. Jhonata segue recluso no Presídio Santa Augusta. Já o filho da vítima conseguiu o direito de liberdade provisória por uma possível reação, ainda não comprovada, em legítima defesa ou mesmo para evitar que Jhonata efetuasse mais disparos, conforme entendeu em análise preliminar o juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal.

A mulher foi atingida com um tiro na cabeça e morreu ainda no local. Conforme apurado, Jhonata chegou em casa com o pai, embriagado, e efetuou o disparo durante uma discussão entre Adriana e o companheiro.

Eles foram até a residência pegar mais dinheiro para retornar ao bar. Jhonata chegou a dizer em depoimento que a vítima teria partido para cima do pai com uma marreta, que não foi encontrada no local, não sendo ainda a versão comprovada até então.

"Apesar da narrativa do indiciado Jhonata no sentido de que a arma de fogo estava guardada em casa, o depoimento e o interrogatório, do pai e do outro indiciado, respectivamente, dizem o contrário. Apontam que Jhonata já estava em posse da arma de fogo quando desceu do veículo para praticar o fato. Nesse ponto, consigno que simples porte ilegal de arma de fogo, por si só, ostenta gravidade. Afinal, quem porta arma de fogo municiada e eficiente para o disparo está disposto, logicamente, a matar alguém. A situação do indiciado Jhonata se agrava ainda mais pelo fato de ele, em posse de arma de fogo, estar consumindo bebida alcoólica", anotou o magistrado na homologação da prisão em flagrante para preventiva do autor confesso.