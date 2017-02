Talise Freitas

A Polícia Militar prendeu um homem de 58 anos que furtou a casa do vizinho, no Bairro São Bento Alto, em Nova Veneza, na manhã de ontem.

Os objetos foram encontrados tanto na casa do autor do furto, como também na residência da namorada dele, no Bairro São Defende, em Criciúma.