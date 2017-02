Homem preso em local de fabricação de drogas vira réu por quatro crimes

Talise Freitas

Eduardo Soares Vieira, de 28 anos, preso em flagrante pela Polícia Militar em um local de fabricação de drogas, no Bairro Próspera, em Criciúma, no último dia 13, virou réu por quatro crimes. A denúncia de tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e munições e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, foi realizada pelo promotor Thiago Naspolini Berenhauser e aceita pela juíza da 2ª Vara Criminal, Débora Driwin Rieger Zanini. Esta foi uma das maiores apreensões de material ilícito em uma mesma ocorrência na cidade nos últimos anos.

Na residência onde ele estava, foi encontrado, primeiramente, um veículo Prisma furtado. Foram apreendidos ainda uma espingarda de pressão, 210 gramas de cocaína pura, um barril de papelão com 25 quilos de cafeína; um pó branco para misturar com a cocaína; dez quilos de maconha divididos em 13 tabletes, R$ 1,665 mil, duas placas de veículos, dentre outros objetos usados para a prática do comércio de entorpecentes.

Em um veículo Gol, sem placas, os policiais ainda encontraram uma pistola 380, uma espingarda, um rifle, um carregador de pistola com 18 munições, dois pacotes plásticos contendo cafeína pesando quase dois quilos, 31 gramas da droga sintética MD - popularmente conhecida como "Michael Douglas" - e princípio ativo do ecstasy, meio quilo de maconha, três balanças de precisão, dois radiocomunicadores, liquidificadores, também usados para a mistura de drogas, outros materiais para o preparo de entorpecentes, um caderno com anotações, um coldre de arma de defesa e 780 munições dos mais diversos calibres.

Em uma garagem, ainda foi apreendida uma prensa hidráulica, que, segundo a PM, é usada também para o preparo de drogas, principalmente de cocaína, ferramenta comumente encontrada em pontos de fabricação. Foram apreendidos também nove aparelhos celulares, aparelhos eletrodomésticos e de som, objetos que podem ter sido furtados e trocados por drogas.