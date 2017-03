Homem passa mal ao engolir cocaína durante abordagem

Talise Freitas

Um homem de 32 anos passou mal após ter engolido cocaína, durante uma abordagem da Polícia Militar, no Bairro Pinheirinho, em Criciúma, na madrugada de ontem. A guarnição fazia rondas na localidade, por volta das 3h, quando avistou um veículo suspeito, em alta velocidade, com dois ocupantes saindo da linha férrea, local comumente conhecido pelo tráfico de drogas. Ainda no início da abordagem dos militares, o motorista do veículo começou a passar mal, dando início a uma convulsão.

Ele foi socorrido pelos militares e pelo colega até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado com prioridade pelos policiais, sendo conduzido até o Hospital São José.

Durante atendimento, ele confessou ter engolido a droga anteriormente. Em buscas, pessoal e no carro, nenhum objeto ilícito foi encontrado, resultando a abordagem, além dos primeiros-socorros realizados pela PM, em providências administrativas de trânsito, haja vista o veículo estar com sinais indicadores inoperantes.