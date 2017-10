Homem nu é preso na Avenida Centenário

Lucas Renan Domingos

Uma situação inusitada movimentou a Polícia Militar (PM) de Criciúma na noite do último sábado. Um homem nu, de 26 anos, estava em uma parada do ônibus amarelinho causando transtornos para quem passava pelo local. A guarnição se deslocou até o local após receber a denúncia e precisou realizar dois disparos para conter o jovem.

Em entrevista ao Programa Adelor Lessa, o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Evandro Fraga, disse que a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de baixa complexidade. Chegando no local, os policiais solicitaram que o homem colocasse a roupa, no momento em que ele reagiu e deferiu um soco em um policial, danificando o óculos do militar.

Com a dificuldade de conter o jovem, a guarnição solicitou apoio. O homem tentou fugir e um policial efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, como o indivíduo não obedeceu, outro disparo foi efetuado, atingindo o joelho do jovem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o homem para o Hospital São José. Ele responderá um termo circunstanciado por ato obsceno.