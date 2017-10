Homem morre ao sair da garagem de casa

Lucas Renan Domingos

Um homem de 70 anos morreu na manhã de ontem enquanto dava a ré em seu veículo para retirá-lo da garagem de sua residência. Durante a manobra, o carro, um VW/Gol, acabou caindo em um barranco de aproximadamente quatro metros de altura.

A guarnição do Corpo de Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência e prestaram os primeiros socorros. A caminho do hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória. Bombeiros e profissionais do Samu tentaram reanimar o homem, mas, apesar de todos os esforços, o idoso acabou vindo a óbito.