Homem flagra ex-sogro estuprando a filha

Talise Freitas

Um dia após o Natal, uma ocorrência no âmbito familiar chocou Criciúma ontem. Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante, no início da tarde, após abusar sexualmente da própria neta, de somente um ano e dez meses. O crime foi registrado no Bairro Vila Manaus e flagrado pelo próprio pai da vítima e ex-genro do agressor. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o acusado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI).

Segundo o delegado plantonista, Fernando Lúcio Mendes, que atendeu a ocorrência pela Polícia Civil, o homem foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável, quando a vítima é menor de 14 anos, com pena prevista de no máximo 15 anos de prisão. Conforme relato do pai da criança, o avô pôs a menina sobre uma banqueta, na cozinha, e manuseava as mãos dela em seu órgão genital. "Pelos indícios, relatos colhidos e mesmo não havendo penetração, ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e passará amanhã (hoje) por uma Audiência de Custódia, no Fórum. Cabe agora, então, à Justiça decidir se homologa a prisão em flagrante em preventiva", relata a autoridade policial.

O idoso foi encaminhado na mesma tarde ao Presídio Santa Augusta, onde aguarda o procedimento judicial no Fórum, que irá ocorrer no início desta tarde. Para preservar tanto a imagem da vítima como dos familiares, já que o crime foi registrado no ambiente familiar, o nome do acusado não será divulgado. Na unidade prisional, como ocorre com todo preso por crime sexual, ele está isolado do restante da massa carcerária, devido à rejeição dos próprios detentos por aqueles que cometem estupro.

Acusado negou

a prática

Segundo o delegado, além de familiares, o homem prestou depoimento, mas negou que tivesse abusado sexualmente da própria neta. "Como é típico e esperado nesses casos. É um crime que choca, pois, além da idade da vítima, uma criança com menos de dois anos, é feito ainda por um familiar, e dentro de casa, como é realmente na maioria das vezes", ressalta o delegado. A mãe da criança mora com a menina e os avós, pais da mulher, em uma casa vizinha, no mesmo terreno. O pai, que flagrou o crime, é separado da mãe da vítima e a estava visitando quando acabou se deparando com a cena.

Não está descartado que esta não seja a primeira vez, pois comumente a menina ficava sob os cuidados do avô. Conforme o sargento Leandro, da Polícia Militar, que participou da ocorrência, o idoso não tinha nenhuma passagem policial por algo semelhante, porém foi investigado em dois inquéritos policiais pelo crime de receptação. Este foi o segundo caso de estupro de vulnerável a vir à tona nos últimos dias na Região Carbonífera. Na semana passada, um homem foi preso em Orleans por ter estuprado a própria filha de apenas quatro anos.