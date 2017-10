Homem embriagado é preso após causar acidente e fugir

Francine Ferreira

Na noite do último sábado, na Avenida Centenário no Bairro Próspera, a Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos, embriagado, depois de ele ter colidido o automóvel GM/Celta que conduzia em um Peugeot/208 Allure, e fugido em seguida.

A guarnição foi abordada pelo motorista do Peugeot, solicitando que a PM abordasse o veículo Celta em questão, que havia colidido em seu carro. Na ação, os policiais constataram os danos no veículo e o estado visivelmente embriagado do condutor, fato comprovado posteriormente por exame médico. Com isso, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi guinchado, uma vez que nenhum motorista habilitado foi encontrado para levar o automóvel.