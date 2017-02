Homem em fúria esfaqueia familiares em Siderópolis

Talise Freitas

Um homem em fúria, sob efeito de drogas, esfaqueou três familiares, dentre eles, uma criança de apenas dois anos, no Bairro Rio Fiorita, em Siderópolis. A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou várias pessoas gritando e pedindo socorro. Foi verificado que o acusado arrombou a porta dos fundos da casa das vítimas e investiu contra elas, transtornado, em posse de uma faca.

Primeiramente ele tentou esfaquear a própria mãe, que foi retirada da direção dele pelo cunhado, que acabou sendo atingido na coxa, com a filha nos braço. Ele tentou proteger a menina, porém ela foi atingida de raspão no rosto, resultando em escoriações.

Em seguida, o homem, em fúria, foi para cima da irmã, esposa e mãe, respectivamente, das outras vítimas. A mulher foi esfaqueada na orelha e chegou a ter o membro perfurado. Quando a guarnição chegou ao local, ele já tinha fugido, porém foi preso em seguida enquanto a PM realizava rondas.

Com ajuda dos vizinhos, o casal foi encaminhado ao hospital do município e a criança, ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC), em Criciúma. No trajeto até a Central de Plantão Policial (CPP), em Criciúma, o detido ainda danificou o compartimento de presos na viatura.