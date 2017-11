Francine Ferreira

Na manhã de ontem, um homem foi preso e encaminhado à Central de Plantão Policial de Araranguá por violência doméstica. A Polícia Militar foi acionada pela vítima e se dirigiu ao Bairro Areias Brancas, no Balneário Arroio do Silva, onde flagrou as lesões no rosto e abdômen que o autor deixou na então companheira. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão.