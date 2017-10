Homem é preso por estupro de vulnerável

Francine Ferreira

A Polícia Militar de Criciúma prendeu um homem no Centro da cidade nesta terça-feira, por estupro de vulnerável. Conforme a PM, uma guarnição foi acionada no período da manhã e ouviu que um indivíduo havia passado a mão nos seios de uma menina de 12 anos quando ela chegava à escola, próxima à Praça do Congresso. Após rondas, ele foi encontrado na Praça Nereu Ramos, encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) de Criciúma e reconhecido pela vítima. Posteriormente, foi levado ao Presídio Santa Augusta.