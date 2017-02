Homem é preso por descaminho pela segunda vez em cinco dias

Talise Freitas

Um homem de 53 anos foi preso pela segunda vez em cinco dias por descaminho em Criciúma. O flagrante desta vez foi registrado no Bairro Próspera, na tarde de ontem. Ele foi detido por seguranças enquanto descarregava carteiras de cigarro em um shopping até a chegada de uma guarnição. Buscas foram feitas também na casa do acusado, onde foram apreendidos mais maços de cigarros, resultando em uma apreensão de mais de 3 mil carteiras de cigarro, entre nacionais e contrabandeados, porém todos sem nota fiscal.

Na tarde de terça-feira, ele foi preso com mais de mil carteiras de cigarro no Bairro Bosque do Repouso, após tentar fugir da PM no Bairro Renascer.