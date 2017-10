Homem é preso por ameaçar ex-mulher com faca

Francine Ferreira

Na madrugada de ontem, um homem foi preso pela Polícia Militar de Balneário Arroio do Silva por violência doméstica, no bairro Zona Nova Sul. No local, a vítima relatou aos policiais militares que foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, que entrou em sua residência e tentou forçar a entrada dela e do filho em um veículo, e que foi ameaçada com uma faca ao se recusar a entrar no carro. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia.