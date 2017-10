Homem é preso com veículo furtado

Francine Ferreira

No fim de semana, a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos no Bairro Santa Luzia por receptação. Com ele, os policiais encontraram um automóvel GM Corsa GL com registro de furto, em uma abordagem para averiguar a posse de outro veículo, um Fiat Uno que havia sido recolhido por estar estacionado sobre uma via e em frente à garagem de uma residência. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Plantão Policial. O Fiat Uno foi recolhido para o pátio do DJ e o Corsa guinchado ao CPP.