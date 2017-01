Homem é preso com variedade de drogas

Talise Freitas

Um homem de 43 anos, que já vinha sendo alvo de denúncias devido à atuação no tráfico de drogas, foi preso na noite de quarta-feira, em flagrante, pela prática criminosa, pela Polícia Militar, no Bairro Vida Nova, em Criciúma. O acusado, segundo a PM, tem passagens policiais por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e furto. No bolso dele, os policiais encontraram um pote plástico com oito papelotes de pedras de crack, já prontas para venda, além de R$ 57.

Com ajuda do cão de faro, foi localizado em um quarto um prato com farelos de pedras de crack, uma faca sob o prato, possivelmente utilizada para fazer o fracionamento das drogas, e um rádio comunicador. Ainda foi encontrado um rolo de saco plástico, usado para embalagem dos entorpecentes, e uma balança de precisão. Dando continuidade às buscas, foram apreendidos ainda 100 gramas de crack, o que pode render mais de 100 pedrinhas da droga, 26 gramas de maconha e cinco gramas de cocaína.