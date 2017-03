Homem é preso após tentativa de homicídio

Talise Freitas

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem pela Polícia Militar de Araranguá, enquanto almoçava, por tentativa de homicídio. A vítima, um homem de 30 anos, foi alvejado a tiros em via pública, no Bairro Polícia Rodoviária, no fim da manhã.

A arma do crime, um revólver calibre 38, foi localizado no lixo do banheiro da residência onde o acusado foi detido. As vestes usadas por ele, já que havia trocado de roupa, também foram encontradas no banheiro.

Não é descartado que a motivação possa estar relacionada ao tráfico de drogas. Ele negou o crime, mas foi autuado em flagrante.