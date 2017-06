Talise Freitas

Uma ocorrência de violência doméstica (Maria da Penha) foi registrada na manhã de ontem, em pleno Dia dos Namorados, no Bairro Imigrantes, em Criciúma. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir a companheira, de 24 anos, com tapas na cabeça e empurrões.

A vítima informou ainda que as agressões acontecem com frequência, inclusive com ameaças de morte.