Homem é morto a tiros em Jaguaruna

Francine Ferreira

A Polícia Civil de Jaguaruna vai investigar um homicídio registrado na madrugada deste domingo, em Balneário Arroio Corrente. Conforme o Portal Sul In Foco, um jovem foi assassinado a tiros quando saía de um bar, por volta das 5h. De acordo com a Polícia Militar, dois homens teriam passado em uma motocicleta e atirado várias vezes. A vítima morreu ainda no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tubarão.