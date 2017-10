Homem é detido por violência doméstica

Francine Ferreira

No Balneário Arroio do Silva, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Mangueirinha. Na residência do crime, a vítima relatou que foi agredida pelo seu ex-companheiro e mais três mulheres. Ela apresentava lesões nos braços e estava acompanhada dos filhos. Apesar de apresentar uma diferente versão, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia.