Francine Ferreira

Na tarde de ontem, um indivíduo que costuma pedir esmolas no Bairro Pinheirinho danificou o patrimônio público de Criciúma ao arrancar uma placa da Administração Municipal referente à campanha contra o ato de dar esmolas. A Polícia Militar foi acionada, localizou o homem e, com ele, a placa. Com o flagrante, ele foi detido e conduzido à Central de Plantão Policial.