Homem é condenado a 16 anos por crime passional

Talise Freitas

Em sessão do Tribunal do Júri encerrada na tarde de ontem no Fórum de Criciúma, o réu Juliano Gonçalves Toretti, de 32 anos, foi condenado a 16 anos de reclusão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O júri popular foi presidido pela juíza Paula Botke e Silva, da 1ª Vara Criminal.

O crime foi registrado na noite de 25 de maio do ano passado, na frente de um bar no Bairro Linha Anta, tendo como vítima Samuel Rodrigues Martinho Neto, de 23 anos, morto com tiros na cabeça. A investigação apontou que a motivação do assassinato foi passional, pois a vítima havia se envolvido amorosamente com a esposa do réu enquanto ele estava preso por outro crime, além, também, de uma rixa envolvendo o tráfico de drogas.

Samuel foi surpreendido pelos tiros efetuados pelo caroneiro de uma moto no momento em que estava dentro do carro, distraído, mexendo no celular. O condutor do veículo não foi identificado. Vítima e autor chegaram a ser cunhados por sete anos. Juliano foi preso em julho do ano passado por agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC), no Bairro Garopaba, em Jaguaruna.

O cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele resultou no colhimento de um torrão de maconha, pensando 250 gramas, R$ 1,330 mil, balança de precisão, além de documentos pessoais e um tacógrafo de um caminhão roubados de um caminhoneiro em Urussanga. Por conta do material encontrado, o acusado foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação.

Ele já havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas dois anos antes em Morro da Fumaça.