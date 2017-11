Francine Ferreira

Na tarde de ontem, um homem foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto na beira mar do Balneário Arroio do Silva. Ele deu entrada no Hospital Regional de Araranguá afirmando que foi atacado por outro indivíduo, que se aproximou armado e tentou roubar seu automóvel. A polícia foi acionada para registro da ocorrência. A vítima também possui passagens policiais.