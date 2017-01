Talise Freitas

Um caso passional resultou em uma tentativa de homicídio na madrugada de ontem, no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Um homem de 41 anos estava no pátio de uma casa noturna conversando com uma mulher, quando foi surpreendido pela abordagem do ex-marido dela.

A vítima foi atingida com um golpe de chave de fenda no peito, sendo socorrida em estado grave e levada ao hospital. O autor do crime fugiu.