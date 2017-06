Homem é assassinado a tiros no Rincão

Talise Freitas

Um homicídio foi registrado nesse fim de semana na região. Na manhã de ontem, por volta das 7h, a Polícia Militar foi acionada para verificar um homem desacordado, caído na via, na região da Lagoa da Velhinha, em Balneário Rincão.

Quando a guarnição chegou ao local, constatou que a vítima estava em óbito. Conforme a PM, ele apresentava duas perfurações na nuca por disparos de arma de fogo.

As circunstâncias e a motivação do crime já estão a cargo da investigação da Polícia Civil, que também esteve no local.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada e o corpo segue para identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma. A suspeita da polícia é de que seja um homem de 25 anos.