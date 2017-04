Homem com veículo furtado parte para cima da PM

Talise Freitas

A Polícia Militar foi acionada na madrugada de ontem via Central Regional de Emergências (190) para atendimento de ocorrência envolvendo um veículo em atitude suspeita no Bairro São Luiz, em Criciúma. Os policiais encontraram o carro, modelo Gol, estacionado com os vidros embaçados, um deles quebrado, ocupado por um homem. Dada ordem para ele descer, o suspeito, de 26 anos, partiu para cima dos militares, sendo necessário o uso da força para contê-lo.

Na abordagem, ele confessou que havia furtado o carro em um local próximo. O proprietário, que ainda não tinha conhecimento do furto, foi até a delegacia, para onde o acusado foi encaminhado.