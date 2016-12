Homem assalta a própria irmã em Içara

Talise Freitas

Um roubo bastante inusitado foi registrado na tarde dessa sexta-feira, no Bairro Tereza Cristina, em Içara. Uma mulher de 27 anos foi assaltada pelo próprio irmão, de 33 anos. Conforme informações da vítima repassadas à Polícia Militar, o homem foi até a residência dela, e, mencionando estar armado, exigiu a chave do veículo.

Em seguida, ele saiu com o Corsa, mas foi detido quando estava a pé por guarnições que faziam rondas. Questionado, o homem relatou que colidiu o veículo em um barranco no Bairro Vila Nova abandonando o carro no local, que foi encontrado e apreendido. Ele foi encaminhado à delegacia.