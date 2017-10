Homem agride a própria mãe

Lucas Renan Domingos

Um homem de 50 anos foi preso por volta das 18h de ontem, após agredir a própria mãe, uma idosa de 76 anos. Fato aconteceu no Bairro Maria Céu, em Criciúma.

Segundo a Polícia Militar (PM), após ser acionada, a guarnição se deslocou até a residência da ocorrência e encontrou a mulher com um ferimento com sangramento no braço. Dentro da casa os policiais viram vários objetos quebrados e alguns locais desarrumados.

O autor da agressão foi encontrado no fundo da residência, deitado no chão na tentativa de se esconder. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto à vítima para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI).