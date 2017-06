Homem acusado de matar companheira vai a júri mês que vem

Talise Freitas

O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, Guilherme Mattei Borsoi, marcou a data do Tribunal do Júri que terá no banco dos réus Daniel Tomasi Bauer, de 31 anos.

No dia 29 de junho, a partir das 8h30min, ele será submetido a julgamento, perante júri popular, pela morte da esposa, Gisele Monteiro Bauer, de 29 anos. A vítima foi agredida e depois assassinada com nove tiros, oito deles pelas costas, no pátio de casa, na localidade de Sanga da Toca 1, em Araranguá, na noite de 27 de maio de 2015.

Daniel também responde por fraude processual e nega o crime, sob a alegação de que a companheira foi vítima de um latrocínio. A acusação contesta.

"O denunciado, com o evidente propósito de garantir sua impunidade em processo criminal, colocou uma escada armada sob o alçapão do forro de sua residência a fim de simular cena do crime diversa da real, retirou objetos de dentro da cômoda do quarto, jogando-os sobre a cama, e recolheu da sua propriedade projéteis de arma de fogo que deflagrou, simulando o cometimento do crime, inovando artificialmente a cena do crime", rebate a denúncia do Ministério Público (MP).

Em setembro do ano passado, o mesmo magistrado proferiu sentença de pronúncia ao acusado para o Tribunal do Júri. O réu recorreu da decisão, mas, por decisão unânime, em março deste ano, três desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) mantiveram a decisão de primeiro grau. O processo voltou à 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá e, após os trâmites necessários, foi marcada a data do julgamento.

Ele é réu por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, envolvendo possivelmente o valor de R$ 300 mil do seguro de vida de Gisele; mediante surpresa e feminicídio. A defesa alega não haver provas suficientes que apontem o réu como autor, sustentando que está comprovado que a esposa foi vítima de latrocínio, que a denúncia foi baseada em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que ele não era o beneficiário do dinheiro do seguro.

De acordo com os autos, há divergências entre a versão do réu e a prova produzida acerca dos supostos gritos femininos que foram ouvidos pelos vizinhos, já que ele declarou que não ouviu Gisele gritar.

Os policiais que atenderam a ocorrência não encontraram a presença de rastros no local por onde os "assaltantes" teriam fugido, nem mesmo com a ajuda de cães farejadores, assim como não constataram outras evidências, como projéteis. Não houve também a comprovação de que o valor de R$ 35 mil, que os "criminosos" queriam roubar, conforme Daniel, existia.