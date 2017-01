Guarda Municipal discute projeto de extinção em assembleia, nesta manhã, em Criciúma

Talise Freitas

O presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Santa Catarina (SindGuardas-SC), Alexsandro Coelho, publicou edital de convocação no último dia 6 para uma assembleia geral ordinária, nesta manhã, a partir das 10h, no Centro de Eventos José Ijair Conti, em Criciúma. Na pauta está a apresentação sobre temas de representação política, a deliberação sobre o plano do trabalho e a possível extinção da Guarda Municipal (GM) de Criciúma, dentre outros assuntos.

Na sexta-feira, o prefeito Clésio Salvaro encaminhou à Câmara de Vereadores 21 projetos, dentre eles o de realocar os guardas municipais como "agentes de fiscalização". A extinção da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes de Criciúma (ASTC), da qual a GM faz parte, é tratada no Projeto de Lei Complementar número 1/2017. Ou seja, o cargo dos guardas municipais também será extinto e os servidores que o exercem serão colocados em disponibilidade. O mesmo projeto de lei cria o cargo de "agente de fiscalização", para onde os atuais guardas municipais poderão ser realocados, com igual remuneração e carga horária. Os agentes de fiscalização serão responsáveis por fiscalizar a "aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do município". Os projetos devem ser votados nas sessões extraordinárias de hoje e quinta-feira da semana que vem, no dia 26.

Em nota, os guardas municipais se manifestarem sobre o encaminhamento do projeto. "A Guarda Civil Municipal de Criciúma começa a semana com a confirmação do pedido de extinção da GM, pedido esse que foi feito pelo prefeito aos vereadores, alegando que o intuito inicial na criação da GM era para cuidar das praças e parques, além de auxiliar no trânsito da cidade. Porém com o advento da lei Federal 13.022, que regula o Estatuto Geral das Guardas Municipais, fica inviável a manutenção da GM, pois o armamento e munições teriam que ser comprados. Mentira! Já que a obrigatoriedade de armar se dá aos municípios com mais de 500 mil habitantes, que não é o caso de Criciúma, que tem pouco mais de 200 mil habitantes. Sendo assim, ao prefeito de Criciúma cabe a discricionariedade de armar ou não. Outro ponto de vista é que Criciúma anda na contramão das demais cidades do estado e do país, que estão investindo em suas guardas municipais".

A nota ainda afirma que a extinção da GM em Criciúma não traz nenhum tipo de economia aos cofres públicos, considerando que os vencimentos dos guardas são garantidos na íntegra por lei. "Pelos motivos expostos, fica claro que tal projeto do Executivo é de cunho pessoal, visto que só traz prejuízo ao próprio município, que terá menos segurança nas escolas, terminais, praças e parques, que sempre foram atendidos pela GM. Algumas ocorrências em 2016 criaram pânico e comoção entre a população de Criciúma. Tais ações só deixam transparecer que precisamos de mais segurança, nunca menos, ou seja, nosso município está andando de marcha a ré, pois também é dever do município garantir a segurança de seus munícipes e tratar a segurança como questão de prevenção, para que as pessoas sintam segurança quando forem às compras, passearem nos parques ou ao saírem do trabalho à noite. Queremos continuar a cuidar de você, cidadão de bem", finaliza a nota.