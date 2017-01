Grupo de Criciúma é detido por tráfico no RS

Talise Freitas

Três jovens foram presos e três adolescentes apreendidos com drogas, dentre elas sintéticas, na madrugada de ontem, em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre (RS). A ação foi realizada por policiais da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN) do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). Os criciumenses foram abordados em uma van que partiu da cidade de origem, sendo interceptados na capital gaúcha, e revistados, inclusive com o apoio do canil do Denarc.

Segundo o delegado Rafael Pereira, com o grupo foram encontrados 98 comprimidos de ecstasy de alguns tipos, 75 pontos de LSD com a figura do filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate", maconha pronta para a venda totalizando meio quilo, 17 cigarros artesanais da mesma droga, além de dinheiro e aparelhos celulares. Os adultos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e também por associação ao tráfico de drogas, sendo encaminhados ao sistema prisional gaúcho. Já os menores foram encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).

Os trabalhos começaram ainda domingo de madrugada e encerraram no início da madrugada de ontem. "Essa ação impediu a formação de um esquema de venda ao público em festa eletrônica que ocorre em cidade da Região Metropolitana", salientou o delegado.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que a ação foi cirúrgica ao monitorar o veículo e apreender as drogas, impedindo a chegada do entorpecente à festa, local principalmente frequentado por adolescentes e jovens. A ação é mais uma edição da Operação Noturna onde o Denarc realiza o monitoramento constante de eventos noturnos.