Governo alerta para importância de confecção de RG na infância

O primeiro registro após o nascimento de uma criança acontece no Registro Civil, que dá direito a Certidão de Nascimento. Muitas vezes, este acaba sendo o único documento que os pais possuem de seus filhos durante anos. Porém, também é importante que desde cedo seja feita a carteira de identidade da criança.

Isso porque, com o RG, ela fica registrada no instituto de identificação, onde constará sua foto e suas impressões digitais. Este registro auxilia, por exemplo, a polícia no caso de desaparecimento, sequestros ou outros crimes.

"Para nós, é de suma importância que a gente tenha, principalmente, a impressão digital e a foto. Com uma coleta até de fragmentos de uma impressão digital, podemos descobrir de quem é a identidade", informa o delegado titular da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Wanderley Redondo.

Para fazer a primeira identidade, não existe idade mínima. Ela pode ser solicitada de graça em qualquer posto de identificação do Estado. Basta levar a certidão de nascimento original da criança e uma foto 3x4 a um dos postos de identificação do Estado. Os telefones e endereços dos postos em Santa Catarina podem ser encontrados em www.pertodevoce.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3331-4444.