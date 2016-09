GM: Prefeitura tem 15 dias para explicar à Justiça

Talise Freitas

A Prefeitura de Criciúma tem 15 dias para explicar à Justiça o porquê do não cumprimento do acordo entabulado com a Guarda Municipal (GM), sobre o porte de arma e legislações locais que adéquem a atuação da corporação aos parâmetros da Lei Federal 13022/14. A informação foi repassada pelo advogado que representa a GM no processo que trata do acordo.

"O juiz mandou o assunto ir adiante", disse o advogado Michel da Silva Alves, referindo-se ao juiz Pedro Aujor Furtado Júnior, da 2ª Vara da Fazenda.

Após o acordo, em novembro, de que a lei seria cumprida até 8 de agosto, o processo foi arquivado, mas reaberto no dia 9 para providências. Na sexta, houve reunião da GM com o Executivo.