Garotas são estupradas em Balneário Rincão

Diogo Contra o Crime

Duas jovens foram estupradas no começo da madrugada de sábado, na orla do Balneário Rincão. Uma das garotas tem 19 anos e é moradora de Araranguá; a outra mora em Içara. Segundo relatou uma das vítimas à Polícia Civil de Araranguá, por volta das 00h30min, as duas garotas e dois amigos estavam caminhando na beira da praia, no Rincão, quando foram abordados por dois homens, que estavam na posse de martelo e faca. Conforme informações do site Contra o Crime, os rapazes foram amarrados e, enquanto um bandido os ficou vigiando, o outro estuprou as jovens. Ainda conforme o relato, o abuso só parou quando os marginais viram um grupo de pessoas se aproximando.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a procedência de uma bolsa, com diversos pertences, abandonada na orla, que ali estaria por consequência de um suposto estupro. Feito o recolhimento, a Polícia Civil informou à guarnição sobre o possível estuprador, de 22 anos, conhecido das forças de segurança na região. Ao se deslocar até a residência do mesmo, que se encontrava dormindo, ele foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia. O criminoso, assim como o outro, que está foragido, foi reconhecido pelas vítimas. Esta foi a ocorrência mais grave registrada até então durante a Operação Veraneio.