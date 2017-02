Funcionários do Casep são afastados por irregularidades

Talise Freitas

A coordenadora do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (Casep) de Criciúma, Julia Graziela Durant Nuernberg, e mais três educadores sociais foram afastados das funções por decisão judicial. Conforme o promotor Marcio Vieira, que responde atualmente pela 8º Promotoria de Justiça, Curadoria da Infância e Juventude, a motivação é relacionada a suspeitas de irregularidades envolvendo os adolescentes apreendidos, sendo que, posteriormente, foi lavrado um procedimento de acordo com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O promotor não revelou mais informações, haja vista que o procedimento tramita em segredo de Justiça. Conforme ele, foi requerido ao Departamento de Administração Socioeducativo (Dease), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), para que a SJC designasse servidores até que um novo coordenador seja encarregado. O Casep é administrado pela ONG Multiplicando Talentos, mas com a gerência do Estado.

Na segunda-feira, a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma instaurou um inquérito civil tendo como representados a coordenadora, agora afastada do Casep, e os três educadores, sendo o representante a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI). O objeto do inquérito civil é "averiguar possíveis atos de improbidade administrativa praticados por parte dos educadores sociais do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório - CASEP de Criciúma/SC e coordenadora da unidade, uma vez que teriam adotado posturas contrárias aos princípios da administração pública e ao ordenamento jurídico com relação aos adolescentes lá internados".

Educadores

ouvidos

Paralelamente às decisões administrativas por parte do Ministério Público (MP) e do Poder Judiciário, há um inquérito policial em andamento, presidido pelo delegado Fernando Possamai, da DPCAMI. Conforme a autoridade policial, o objetivo é apurar possíveis delitos de tortura, maus-tratos, lesão corporal e violência psicológica, e omissão ou prevaricação por parte da coordenação. Os autos chegaram ao delegado pelo Fórum, não havendo denúncia à polícia. Ontem, dois educadores prestaram depoimento.

"Vamos ouvir todos os funcionários e averiguar se as informações são condizentes ou não. Se teve excessos por conta até mesmo do trabalho, para uma contenção, ou se foram questões pontuais. Estamos montando o procedimento e é uma fase bem inicial", reforça a autoridade policial. Pelo menos três menores teriam originado a denúncia. Um deles tem passagens policiais por latrocínio e assaltos, tendo entre as vítimas até um delegado aposentado da Polícia Civil.

Dois já teriam sido procurados para dar depoimento, porém não foram encontrados. Familiares disseram que não os viam há dias. Um familiar chegou a dizer que nunca ouviu o filho se queixar de alguma irregularidade no Casep.

Em contrapartida, na movimentação envolvendo o sistema socioeducativo local, há diversos boletins de ocorrência registrados pelos educadores alegando sofrerem ameaças dos infratores, que são internados somente por casos graves, como violentos assaltos, homicídio, latrocínio e estupro, por exemplo.