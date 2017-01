Funcionários de empresa são rendidos e trancados durante assalto

Talise Freitas

Uma empresa de comércio e distribuição de ferro, localizada na Avenida Luiz Rosso, no Bairro São Luiz, em Criciúma, foi assaltada na manhã de ontem por ao menos três criminosos armados. Os assaltantes renderam os funcionários e trancaram ainda as vítimas no escritório.

Eles fugiram com cerca de R$ 7 mil em espécie e 65 folhas de cheque de clientes, totalizando R$ 45 mil, em um veículo Fox roubado antes, de um homem que passava em frente ao local. O carro foi encontrado e apreendido em seguida nas proximidades.