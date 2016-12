Forças de segurança fazem Natal especial

Talise Freitas

Quem vê uma viatura, seja das polícias, dos bombeiros, ou mesmo da Defesa Civil, de imediato deduz que há alguma ocorrência em andamento. Porém, na tarde de sábado, véspera de Natal, as forças de segurança se mobilizaram para uma ação diferente. Em bairros que se tornam muitas vezes palco da violência, a presença das instituições desta vez tinha como objetivo fazer um Natal especial para as crianças carentes.

O projeto deu resultado ao Natal Mais Solidário, da Cruz Vermelha, da Equipe Multi-Institucional e do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), formando quase 40 instituições, que têm como porta-voz o símbolo da solidariedade no estado: o policial civil e técnico do Instituto Médico Legal (IML) Almir Fernandes. E, claro, não faltou o Papai Noel, que carregava na touca o símbolo da Cruz Vermelha.

A visita começou no Presídio Santa Augusta, no início da tarde. O grupo de voluntários percorreu todas as galerias para entrega de presentes aos filhos dos detentos, em dia de visita. Conforme o gerente da unidade prisional, Felipe Alves Goulart, que acompanhou em seguida as outras ações com demais servidores do presídio, a visita das crianças tem uma data pré-agendada, sendo escolhida nesta época para cair exatamente no fim de semana de Natal. O benefício vai além dos filhos, chegando aos pais.

"A família é parte importantíssima no processo de ressocialização. Ações como esta fortalecem o círculo familiar e reforçam a afetividade das pessoas, bem como toda simbologia do Natal. É uma época para que eles repensem seus erros e reflitam para não cometê-los novamente, sentindo vontade de deixar o cárcere e mudar definitivamente de vida", frisa.

Da unidade prisional, o grupo, em comboio, com sirenes ligadas e recebendo acenos pelas ruas, foi até a Vila Jacó, no Bairro São Francisco, onde as crianças já esperavam no campo de futebol da comunidade. Por vezes não bem-vindos em alguns locais, a cena de um menino oferecendo uma bala que recém tinha recebido para um policial militar, tido como figura somente repressora em alguns casos, reforçava o sentimento de proximidade.

A ação no Bairro São Francisco teve também um convidado especial: o sobrevoo do Serviço Aeropolicial (Saer), que chegou à cidade no mês passado para somar nos atendimentos de urgência e emergência.

Hora de ser “Papais Noéis”

Dali, o grupo seguiu até a região do trilho, no Bairro Pinheirinho, onde, mais uma vez, a criançada fez a festa e estampava o sorriso quando abria os pacotes de presentes. Missão cumprida dos voluntários, que proporcionaram um Natal especial e mais solidário.

"Na vida nós passamos por três fases: a primeira, em que acreditamos em Papai Noel. A segunda, em que deixamos de acreditar e a terceira em que viramos Papai Noel", frisa Almir, agradecendo a todos os parceiros que doaram, fazendo com que o projeto pudesse se tornar realidade. Além das polícias, Civil e Militar, fizeram parte do comboio o Corpo de Bombeiros, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil, a Guarda Municipal (GM), o Instituto Geral de Perícias (IGP) e o Departamento de Administração Prisional (Deap).

Conforme Almir, foram beneficiadas quase 3 mil crianças carentes de Criciúma, de Bom Jardim da Serra e de Urubici com o Natal Mais Solidário.