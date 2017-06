Foragido por tráfico é capturado na área central

Talise Freitas

A Polícia Militar capturou um foragido da Justiça na tarde de ontem, nas proximidades do Hospital São José, na área central de Criciúma. Após abordagem ao homem de 27 anos, já conhecido no meio policial, e consulta ao nome dele no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O acusado foi encaminhado diretamente ao Presídio Santa Augusta.