Fogo destrói quarto de residência no Renascer

Lucas Renan Domingos

O Corpo de Bombeiros de Criciúma combateu um incêndio na manhã desta segunda-feira. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu um quarto de uma residência na Rua Ana Erculano, no Bairro Renascer.

A proprietária estava dentro da casa no momento em que as chamas iniciaram, mas conseguiu sair do local e nada sofreu. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada utilizou aproximadamente 500 litros de água para conter as chamas.