Fogo destrói parte de casa no Balneário Rincão

Lucas Renan Domingos

Um incêndio em uma residência de alvenaria foi registrado no início da noite de ontem, na Zona Sul do Balneário Rincão. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Içara, a casa possui aproximadamente 80 metros quadrados e as chamas atingiram a armação do telhado.

O fogo danificou todo o forro da edificação, parte da armação do telhado, um guarda roupas do quarto da frente da residência e outros móveis que foram atingidos pela água do combate. Havia ainda nos fundos do terreno uma edícula, que não foi atingida pelo incêndio. A casa era utilizada para veraneio e não havia ninguém no local. Foram utilizados mil litros de água para combater as chamas.