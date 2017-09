Fogo destrói casa noturna em Maracajá

Lucas Renan Domingos

No início da noite de ontem, um incêndio atingiu uma casa noturna de Maracajá, a beira da BR-101. O local estava abandonado e não havia ninguém no local na hora do sinistro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local possui mil metros quadrados. Para combater as chamas a guarnição foram utilizados 12 mil litros de água. O fogo atingiu quase toda a edificação, restando intacto somente os fundos do estabelecimento.

Nos últimos meses, esta foi a terceira boate da região que Araranguá que é atingida pelo fogo.