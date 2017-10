Fogo destrói casa em Balneário Rincão

Lucas Renan Domingos

Um incêndio destruiu uma casa no Centro de Balneário Rincão na madrugada desta terça-feira. Por volta da 1h30min o Corpo de Bombeiros de Içara foi acionado para atender a ocorrência e precisou de seis mil litros de água para apagar as chamas.

De acordo com Corpo de Bombeiros, a residência mista, com aproximadamente 80 metros quadrados, e alguns móveis que estavam no interior da casa foram totalmente tomados pelo fogo. Aos bombeiros, os vizinhos informaram que o local estava fechado há bastante tempo. O proprietário não foi identificado.