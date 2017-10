Fogo destrói 70% de casa em Forquilhinha

Lucas Renan Domingos

Um incêndio destruiu uma casa de aproximadamente 50 metros quadrados na madrugada de hoje, no Bairro Santa Cruz, em Forquilhinha. As chamas atingiram 70% do imóvel, destruindo paredes e móveis que estavam dentro da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A guarnição utilizou aproximadamente 5 mil litros de água para combater as chamas e efetuar o rescaldo. Não havia ninguém dentro da residência no momento do fogo. Aos bombeiros, um irmão do proprietário da casa disse que seu irmão havia saído da residência há poucos dias.