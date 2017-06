Talise Freitas

O veículo Focus furtado de uma residência que foi arrombada no Bairro Pio Corrêa, em Criciúma, no domingo, foi encontrado abandonado pela Polícia Militar na manhã de ontem no Bairro São Simão. Após os procedimentos necessários, o carro foi novamente entregue ao proprietário.

Da residência foram levados dinheiro, em dólar e euro, joias, dentre outros objetos. Os ladrões ainda destruíram os alarmes de segurança.