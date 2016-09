Final de semana termina com cinco mortes no trânsito na região

Talise Freitas

O final de semana foi trágico no trânsito na Região Carbonífera. Ao todo, foram cinco mortes, registradas em Içara, Balneário Rincão e Nova Veneza, entre a tarde e noite desse sábado. O acidente mais grave ocorreu no final da noite de sábado, resultando em três óbitos após uma colisão traseira.

Por volta das 23h40min, no km 379, da BR-101, no Bairro Vila Nova, em Içara, os passageiros de um Corsa, com placas de Criciúma, Aramis Zeferino de Souza, de 30 anos, Clarice Hellen Pimentel Vieira, também de 30 anos e Gabrielle Ribeiro das Almas, de 31 anos, que moravam em Criciúma, morreram ainda no local, por conta das fraturas sofridas. O único sobrevivente do acidente, conforme os bombeiros, foi o motorista, de 29 anos, que sofreu lesões leves. Todas as vítimas ficaram presas às ferragens.

O veículo que eles estavam foi atingindo na traseira por um Hyundai Azera, com placas de Balneário Rincão. Com o impacto, o Corsa foi parar na calha lateral da rodovia federal, ficando totalmente destruído. O motorista do Azera fugiu do local, mas abandonou o veículo, o que irá ajudar a polícia a identificá-lo por conta das placas.

A Polícia Civil investiga o caso, e o condutor poderá responder criminalmente, pelo fato de ter fugido do local sem prestar socorro às vítimas, como também por três homicídios culposos (quando não há intenção de matar) dependendo das consequências que levaram o acidente que serão detalhadas em inquérito policial.

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Geral de Perícias (IGP).

Idosos não resistem

Na tarde de sábado, por volta das 17h30min, João Alberto Fortulino, de 67 anos, conduzia um Corsa, com placas de Içara, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore, o que resultou em óbito. O acidente foi registrado na Rodovia SC-101, na Lagoa dos Esteves, no Balneário Rincão. A vítima chegou a ser conduzida e reanimada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital São Donato, em Içara, porém, sem sucesso.

Cerca de uma hora antes, o caroneiro de um veículo Gol, com placas de Criciúma, veio a óbito após o condutor do carro perder o controle, capotar e cair em uma vala, na localidade de São Bento Alto, em Nova Veneza. Jovelino da Silva, de 69 anos, morreu ainda no local do acidente.

O motorista, de 60 anos, que apresentava sinais de embriaguez, foi autuado em flagrante e levado à delegacia. Ele não se feriu. No veículo também estava uma mulher, de 60 anos, que foi arremessada para fora do carro, mas foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Forquilhinha consciente.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, neste ano, são 58 mortes no trânsito na Região Carbonífera, uma média de uma por semana nos 12 municípios.