Fim de semana contabiliza três mortes violentas na região

Talise Freitas

O fim de semana contabilizou três mortes violentas na Região Carbonífera. Em Balneário Rincão, um jovem foi vítima de acidente de trânsito, em Cocal do Sul, um homem foi assassinado e, em Içara, outro homicídio. O caso mais recente ocorreu na noite de ontem, no Bairro Raichaski, em Içara, quando um homem, após uma discussão, esfaqueou uma mulher. A vítima morreu ainda no local.

O autor foi esfaqueado pelo filho dela, que também ficou ferido, sendo ambos socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Donato. Até o fechamento desta edição, a polícia atendia a ocorrência.

Os outros dois casos ocorreram no sábado. No início da manhã, o motociclista Romário Cardoso, de 24 anos, não resistiu ao colidir de frente em um veículo Palio, com placas de Balneário Rincão, por volta das 6h. O acidente ocorreu no km 74,030 da SC-445, no Bairro Pedreiras. A vítima conduzia uma Honda CG 150 Titan, com placa de Içara. Os ocupantes do carro, sendo o motorista de 34 anos e uma criança de nove anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. Com o impacto da colisão, o carro chegou a sair da pista e capotar.

Já em Cocal do Sul, a Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do assassinato de um homem de 55 anos. O crime foi registrado por volta das 14h30min, no Bairro Jardim Itália. Segundo informações obtidas pela Polícia Militar, Altair Guedes foi chamado por um motociclista na frente de casa e, quando saiu para atendê-lo, foi alvejado com disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. A vítima apresentava duas perfurações, sendo uma na região da cabeça e outra no tórax.