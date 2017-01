Fim de semana contabiliza cinco mortes violentas

Talise Freitas

O fim de semana encerrou com cinco mortes violentas na Região Carbonífera e no Vale do Araranguá. Dos cinco casos, quatro foram homicídios, sendo que dois ocorreram em Criciúma e no mesmo dia. Houve também um registro de morte no trânsito, em Nova Veneza. Em Criciúma, o primeiro assassinato de sábado e o segundo de 2017 ocorreu em plena luz do dia, por volta das 15h30min, na Avenida Progresso, no bairro que leva o mesmo nome.

A vítima foi Adilson Alves dos Reis, de 33 anos, alvejado com três tiros no pescoço e um no cóccix. O homem chegou a correr e pedir ajuda, mas veio a óbito em seguida, na Rua Avelino Simão, no Promorar Vila Vitória, via adjacente. Conforme a Polícia Militar, ele tinha passagens policiais por furto, resistência, lesão corporal e desobediência. A polícia não localizou nenhuma testemunha para contar ao menos como o crime teria ocorrido. A motivação e, em consequência, a autoria estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Menos de seis horas depois, porém na Rua Tijucas, no Bairro Brasília, ocorreu o segundo homicídio do dia em Criciúma e o terceiro do ano na cidade. Willian José Soares, de 20 anos, que também tinha passagens policiais por tentativa de homicídio, roubo e tráfico de drogas, foi alvejado a tiros por ocupantes de um veículo enquanto caminhava na via. O carro seria uma camionete, de cor preta. Um veículo branco também foi visto por testemunhas.

Foram constatadas nove perfurações no corpo da vítima, não sendo possível afirmar se as marcas dos tiros, possivelmente efetuados de uma pistola, eram somente de entrada como também de saída. O muro de uma residência chegou a ser atingido com cinco tiros. A polícia acredita que o assassinato possa estar relacionado com uma rixa antiga da vítima com membros de uma facção criminosa. Em ambos os homicídios, nenhum suspeito foi detido.

Vale do Araranguá registra dois óbitos

No Vale do Araranguá, dois óbitos foram registrados. Cristiano de Oliveira Caetano, de 41 anos, e sem passagens policiais, foi assassinado com cerca de 20 facadas. Os golpes atingiram a região da cabeça e do tórax da vítima, que morava em Maracajá. O corpo dele foi encontrado na orla da Zona Sul do Balneário Arroio do Silva na manhã de sábado.

À tarde, o carro da esposa de Cristiano, um Gol, com o qual ele tinha saído de casa por volta da meia-noite, foi encontrado abandonado em uma plantação de arroz, no Bairro Sanga do Marco, interior de Araranguá. No veículo foram encontrados papelotes de cocaína e uma bucha da droga. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil.

Assassinato no

Extremo Sul

Sábado à noite também foi ocorreu um homicídio no Extremo Sul, em Passo de Torres. Altair Francisco Martins, de 46 anos, foi alvejado com um tiro no peito, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital, já em Torres (RS), no litoral norte gaúcho. O homem era proprietário de uma borracharia e teria discutido com o autor do disparo, que não foi identificado. Nos dois casos, também nenhum suspeito foi detido.

Motociclista morre ao colidir em cerca

O fim de semana violento também teve registro de morte no trânsito. O caso ocorreu por volta das 16h de sábado, em São Bento Baixo, em Nova Veneza. Itamar dos Santos Mendes, de 46 anos, conduzia uma moto Honda CG 150, quando perdeu o controle do veículo após uma curva e colidiu em uma cerca de arame farpado.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser deslocado, mas a vítima, que morava no Bairro Santa Luzia, em Criciúma, morreu ainda no local.