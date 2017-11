Fim de semana com quatro mortes no trânsito na região

Francine Ferreira

O fim de semana foi violento no trânsito, no sul catarinense. No último sábado, três pessoas morreram em tragédias nas estradas da região: um homem e uma mulher perderam suas vidas em atropelamentos, e um motociclista faleceu após uma colisão com automóvel. No domingo, um homem morreu atropelado na BR-101, em Araranguá.

Na tarde do último sábado, por volta de 16h, a idosa Audina Dandolini Marcon, de 88 anos, morreu atropelada em uma avenida no Centro de Turvo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu quando a mulher atravessava a via na faixa de pedestres e foi atingida por um automóvel GM Corsa, nas proximidades de sua casa.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a pedestre morreu ainda no local do atropelamento. O motorista do carro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em Forquilhinha, colisão tira a vida de motociclista

Mais tarde, por volta de 20h45min do mesmo dia, o motociclista Ésio Albino, de 42 anos, perdeu a vida ao colidir a moto Honda CG 125 Fan que pilotava em um automóvel VW Saveiro Summer. O acidente aconteceu no Bairro Saturno, em Forquilhinha.

Conforme a Polícia Militar, o motorista do carro, de 36 anos, informou que transitava pela Rua Hermina Frassão Alexandre quando, no cruzamento com a Rua dos Ficos, ocorreu a colisão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima foi a óbito ainda no local.

Em Criciúma e Aranguá, mais uma morte por atropelamento

Quando já eram 21h10min de sábado, mais uma pessoa morreu atropelada por um automóvel, desta vez no Bairro Vila Zuleima, em Criciúma. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro e a vítima, identificada como Ronei de Souza Serafim, de 52 anos, morreu ainda no local do atropelamento.

Em meio à ocorrência, o condutor do veículo, de 20 anos, apresentou-se na Delegacia de Polícia Civil, alegando que fugiu por nervosismo e medo de represálias. Ele afirmou aos policiais que conduzia o seu automóvel VW Space Fox pela Rua Felipe Colombo, quando na descida de um morro atingiu o homem, que seguia a pé.

Por fim, por volta das 21h de ontem, Luiz Antônio dos Santos, de 61 anos, morreu após ser atropelado no KM 417 da BR-101, na localidade de Sanga de Areia. Segundo o Corpo de Bombeiros, motoristas que passavam pelo local na hora do acidente relataram que o homem transitava com sua bicicleta quando foi atingido por mais de um veículo, que acabaram fugindo do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Araranguá foi acionada e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.