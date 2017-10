Filho é preso por agredir a própria mãe

Francine Ferreira

Na madrugada de ontem, um homem foi preso pela Polícia Militar de Araranguá, no Bairro Coloninha, por violência doméstica. Na própria residência, a vítima relatou aos policiais que seu filho, após fazer uso de drogas, agrediu-a fisicamente apertando seu pescoço e puxando seu cabelo, e que posteriormente se trancou no quarto com uma barra de ferro. Posteriormente, o homem foi flagrado tentando fugir pela janela. Ele foi imobilizado, recebeu voz de prisão e, na sequência, foi encaminhado à Central de Polícia.