Talise Freitas

Um criminoso armado, vestindo chapéu e óculos escuros, assaltou uma farmácia de manipulação na tarde de ontem, na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, no Bairro Próspera, em Criciúma.

O assaltante fugiu, aparentemente a pé do local, após render a proprietária, com cerca de R$ 300 do estabelecimento. Apesar da mobilização da Polícia Militar, nenhum suspeito foi detido.