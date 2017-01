Família se esconde no banheiro durante assalto

Talise Freitas

Moradores de uma residência na Rua Virgílio Mondardo, no Bairro Wosocris, no Distrito de Rio Maina, em Criciúma, passaram por momentos de pânico na madrugada de ontem. Por volta da meia-noite, o proprietário do imóvel foi alardeado pelos latidos dos cães. Ao sair para ver o que estava acontecendo, ele flagrou um ladrão pulando o muro da residência nos fundos da casa. Segundo a Polícia Militar, que foi deslocada para a ocorrência, o homem ainda teria escutado do criminoso que se ele "entrasse na residência seria pior".

Porém a vítima entrou rapidamente em casa, fechou a porta e foi para dentro do banheiro com a família, onde permaneceram durante todo o roubo e só saíram após a chegada da PM. Pelo menos dois criminosos teriam participado da ação, levando uma TV, dois notebooks, um tablet, dois celulares, documentos e roupas. Apesar da mobilização da PM nas buscas, nenhum suspeito foi detido.